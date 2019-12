Als Daniel Geal am Freitagmorgen (13.12.2019) sein britisches Café in Köln-Nippes aufschließt, ist sein Heimatland Großbritannien nicht mehr dasselbe, wie noch am Abend zuvor. Die Briten haben endgültig für Boris Johnson und damit für den Brexit gestimmt.

Wie kommt die Entscheidung bei Briten in NRW an?

"90 Prozent meiner Landsleute hier in Deutschland ziehen heute Morgen lange Gesichter", sagt Geal. Er selber sehe das anders: "Das Referendum 2016 war doch eindeutig für den Brexit." Doch die Politiker hätten "alles versucht, den Brexit zu verhindern". Er habe mittlerweile "den Respekt vor der Regierung komplett verloren".

"Ich weiß, dass ich einen deutschen Pass jetzt schnell beantragen müsste", sagt Geal, der seit 2006 in Köln lebt. Die Entscheidung sei aber schwerwiegend und noch diskutiere er mit seiner deutschen Frau darüber.

Mit einem Briten verheiratet: Friederike Weiß

Bei ihnen zuhause seien gestern Abend Tränen geflossen, sagt Friedrike Weiß, die in Köln mit einem Briten verheiratet ist. Es sei "ein komisches Gefühl", dass ihr Mann demnächst eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis beantragen müsse. "Auf einmal ist man ein 'anderer' Ausländer."

Christian Kemperdick, Halb-Engländer aus Köln, gehört zu denen, die heute vor allem eins fühlen: Enttäuschung. "Die EU ist in England immer schlecht verkauft worden", sagt er. Nächste Woche steht für den Anwalt Verwandtenbesuch in England an. Dass er dafür in Zukunft ein Visum brauchen könnte, glaube er nicht.

Was ändert sich für Briten in NRW?

Gibt es kein Austrittsabkommen, plant die Bundesregierung eine Übergangszeit bis spätestens 31. Oktober 2020. Erst für die Zeit danach brauchen Briten einen Aufenthaltstitel.

Mit Austrittsabkommen gilt die Übergangsphase bis 31. Dezember 2020. Bis dahin würde Großbritannien weiterhin wie ein EU-Mitgliedsstaat behandelt – für Briten in Deutschland änderte sich nichts.

Briten, die sich einbürgern lassen wollen, dürfen ausnahmsweise die britische Staatsangehörigkeit behalten, wenn sie den Antrag rechtzeitig gestellt haben: Bei einem Austritt ohne Abkommen bis zum 31. Januar 2020, bei einem Austritt mit Abkommen bis zum 31. Dezember 2020.