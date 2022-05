Johnny Depp gegen Amber Heard: Der Rosenkrieg vor der Entscheidung

Nach sechs Prozesswochen mit Dutzenden Zeugenaussagen und Auftritten von Johnny Depp und Amber Heard im Zeugenstand muss nun die Jury ein Urteil finden. Es geht um schwere Vorwürfe: sexueller Missbrauch, körperliche Gewalt, Lügen, Drogenexzesse. Die Anwälte der Hollywoord-Stars haben im US-Gericht im Bezirk Fairfax in Virginia also einige Anschuldigungen vorgebracht.

Es wurden schockierende Handyvideos, Tonaufzeichnungen mit übelsten Beschimpfungen und Fotos mit Blutergüssen präsentiert. Und die Welt konnte per Livestream zusehen. Daher erhitzt der Prozess zwischen den Ex-Eheleuten auch die Gemüter in NRW .

Kölner Anwalt: Soziale Medien auf der Seite von Depp

Christian Solmecke, Anwalt aus Köln, beschäftigt sich in den Sozialen Medien ebenfalls mit dem Rosenkrieg zwischen dem 58-Jährigen und der 36-Jährigen. " Wir sehen einfach, was die Menschen bewegt. Und versuchen deshalb, das rechtlich einzuschätzen ", sagte er dem WDR . Das Interesse komme auch daher, dass die Welt den Prozess zwischen der A-Prominenz in Hollywood minutiös mitverfolgen könne.

Und zumindest in den Sozialen Medien scheint das Urteil bereits gefällt worden zu sein: " Da findet man viel mehr Fans von Johnny Depp als von Amber Heard" , so Solmecke. Diese Öffentlichkeit sei auf Depps Seite.