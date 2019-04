Jogginghosenverbot: Wie weit dürfen Schulen gehen?

Empfehlungen per Schulordnung

Die Diskussion darüber, ob Freizeitlook im Schulgebäude zulässig ist oder nicht, wird schon seit Längerem geführt. Die Willy-Brandt-Schule in Mülheim an der Ruhr beispielsweise hat schon seit Jahren eine "Kleidungspräambel" in die Schulordnung aufgenommen.

Nach gemeinsamen Workshops, an denen Lehrer, Eltern und Schüler beteiligt waren, hatte man sich darauf geeinigt: " Damit wir niemand anderen irriteren" , steht in der Präambel, solle etwa auf Kopfbedeckungen, tiefe Ausschnitte, freie Bauchnabel oder eben Jogginghosen verzichtet werden. " Wenn du dich nicht an die oben genannten Empfehlungen halten kannst" , heißt es weiter, " bekommst du z.B. ein von der Schule gestelltes T-Shirt, das du während des gesamten Schultages tragen musst."

Auch an vielen anderen Schulen NRWs gilt Jogginghosenverbot. So zum Beispiel an der Hauptschule in Pulheim, der Realschule in Bergneustadt oder der Johannes-Rau Schule in Wuppertal.