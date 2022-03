Darum ist es nicht sinnvoll jetzt Jodtabletten einzunehmen

Unter Beschuss: Das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja

Nachdem Russland vor wenigen Tagen das größte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine angegriffen hat und der russische Präsident Putin verkündete, seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzen zu lassen, wächst auch hierzulande offenbar die Angst vor einem Nuklearangriff oder einem Atomunfall. Die Sorge vor erhöhter Strahlenbelastung treibt derzeit zumindest mehr Menschen in die Apotheken. Der Apothekerverband hat eine gestiegene Nachfrage nach Jodtabletten festgestellt.