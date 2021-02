Jendrik Sigwart singt für Deutschland beim ESC 2021

Jendrik Sigwart habe in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys überzeugt, teilte der NDR am Samstag mit. Mit welchem Titel Jendrik am 22. Mai 2021 in Rotterdam ins Rennen geht, will der Sender am 25. Februar 2021 bekanntgeben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der NDR habe sich in diesem Jahr erneut für eine Auswahl des deutschen Beitrags durch Expertinnen und Experten entschieden, hieß es. Zwei Jurys hätten ausgesucht, wer für Deutschland in Rotterdam auf die Bühne gehen werde: Eine "Eurovisions-Jury" mit 100 Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis. In einem mehrstufigen Verfahren haben diese beiden Jurys sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Songs bewertet.

Studium zum Musical-Darsteller

Jendrik Sigwart

Jendrik Sigwart ist als Zweitältester mit vier Geschwistern in Hamburg aufgewachsen. Als Jugendlicher begann er Klavier und Geige zu spielen. Nach der Schule absolvierte er ein Studium zum Musical-Darsteller am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück. Während dieser Ausbildung schrieb er bereits eigene Songs auf der Ukulele, seinem Lieblingsinstrument.

Erster ESC nach Corona-Pause 2020

Das Finale des Eurovision Song Contests findet voraussichtlich ohne Publikum statt. Die Organisatoren wollen aber versuchen, so viele Künstler wie möglich live auftreten zu lassen.

Die Niederländer dürfen den Eurovision Song Contest ausrichten, weil der niederländische Sänger Duncan Laurence den Wettbewerb im Jahr 2019 in Tel Aviv gewonnen hatte. 2020 war der ESC wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.