Grundschüler können bald vier Jahre lang ein Instrument lernen

Ein Konzert der Duisburger Symphoniker in der Mercatorhalle - mittendrin hunderte Grundschüler, viele aus sozialen Brennpunkten. Sie lernten hier klassische Musikinstrumente kennen. " Mir hat das mit den Posaunen und Trompeten gut gefallen", freute sich eine Grundschülerin damals, einer anderen gefielen die Trompeten am besten, "weil die so laut waren ". So startete Ende der 2000er das Programm Jekits und wurde schnell zu einem Erfolg.

78.000 Grundschüler machen heute mit