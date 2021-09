Juncker: "Merkel hat uns sehr viel Zeit gekostet"

WDR : Wussten Sie bei Merkel vom ersten Tag an, woran Sie waren?

Jean-Claude Juncker: Ich hab sie kennengelernt, als sie Ministerin war, sie war dann in Brüssel. Sie ist mir aufgefallen durch profunde Sachkenntnis und ich habe dann in der späteren Folge festgestellt, dass sie immer wusste, worüber sie redet, wie sie worüber reden sollte, und dass sie klare Ideen hatte.

WDR : Als sie 2005 das erste Mal Kanzlerin wurde, da waren Sie ja schon ein alter Hase als langjähriger Finanz- und Premierminister Luxemburgs. Zu dieser Zeit waren Sie auch Vorsitzender der Gruppe der Euro-Staaten. Wie haben Sie Merkel am Anfang als Chefin wahrgenommen?

Juncker: In der Griechenland-Krise habe ich sie als jemanden wahrgenommen, der sehr zögerte, der versucht, aus Unmöglichem etwas Mögliches zu machen, der uns aber in dem Sinne sehr viel Zeit gekostet hat, weil sie immer, wenn sie springen sollte, nur einen Schritt zurückgegangen ist. Sie ist ja Naturwissenschaftlerin, hat also die Dinge immer von ihrem Ende her bedacht und hat mich dann immer gefragt, wenn ihr etwas nicht passte - und das passierte öfter: Ist das, was du dir vorstellst denn in zehn, fünfzehn Jahren noch belastbar und tragfähig?

WDR : Sie erschien ja immer auf Sicherheit bedacht, auch was Deutschlands außenpolitische Rolle und Auftreten in und mit Europa anging und über dieses Sicherheitsbedürfnis hinaus. Da sagen eben auch einige, habe es ihr an Weitblick und an Mut gefehlt mit Blick auf Veränderungsbedarf. Wie sehen Sie das?

Juncker: Ich sehe das nicht so stringent negativ. Ich finde, dass Merkel einen großen Beitrag zu einem sich harmonischer gestaltenden Europa gemacht hat. Sie war nicht immer sehr mutig, aber sie war auch nie in der Ecke derer wiederzufinden, die einfach die Arme hängen ließen und die Hände in den Schoß legen. Nein, sie war schon gemeinsam mit anderen, sie war ja nie alleine, Handhaberin und Impulsgeberin.