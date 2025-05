Düsseldorf: Japantag und Japanwoche wieder mit vielen Attraktionen

Feuerwerk, Cosplayer, japanisches Essen, der Japantag lockt jedes Jahr mehr Menschen nach Düsseldorf. Neben den Highlights am Japantag selber, zum Beispiel dem Feuerwerk, wird Düsseldorf in den Tagen vorher erstmals eine Japanwoche erleben. Auch da soll sich alles um die japanische Kultur und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Düsseldorf und Nippon drehen.

"Wir wollen das zeitlich und örtlich entzerren"

"Wir haben immer darüber nachgedacht, welche Programmpunkte man noch präsentieren möchte an dem Tag und haben dann festgestellt, das geht ja gar nicht an dem einen Tag", erzählt Michael Brill von D.Live, der städtischen Veranstaltungsagentur, "sodass wir uns gedacht haben, wir wollen das zeitlich entzerren und auch örtlich entzerren, um dann deutlich mehr Angebote zu schaffen."

Japanwoche: Kultur, Konzerte, Kulinarik

Während der Japanwoche wird es viele einzelne Events geben, dabei werden einige städtische und japanische Kulturinstitutionen eingebunden. Der japanische Garten im Nordpark feiert in diesem Jahr zum Beispiel sein 50-jähriges Bestehen, und das Goethe-Museum hat ein Programm entwickelt, das Goethe mit Japan verbindet. Auch Clubs, die moderne japanische Popkultur feiern, wollen sich beteiligen.

Japanische J - Rock Band "ReaL" tritt auf

Highlight bleibt aber natürlich der Japantag selber am Samstag kommender Woche (24.05.2025). Besucherinnen und Besucher können ab 11 Uhr die japanische Kultur an rund 90 Ständen entlang der Rheinuferpromenade entdecken. Ob japanische Kampfkunst mit traditionellen Samurai-Kämpfern, Kyudo-Bogenschießen, Karaoke-Shows oder Cosplayer-Wettbewerbe, eine Attraktion reiht sich an die nächste.

Veranstalter erwarten wieder Hunderttausende Menschen

Die Hauptbühne steht wieder auf dem Burgplatz. Dort findet Punkt zwölf auch die traditionelle Eröffnungsfeier statt, bei der ein Sake-Fass angeschlagen wird. Als Top-Act tritt dort die japanische J-Rock-Band "ReaL" am Samstagabend auf. Die Band ist unter anderem mit Anime-Titelsongs für Serien wie "Gintama" und "Pokémon " in Japan bekannt geworden, der Auftritt in Düsseldorf ist einer der ersten Gigs überhaupt außerhalb Japans.

Gegen 23 Uhr startet dann das traditionelle japanische Feuerwerk, 25 Minuten lang. Die Veranstalter erwarten zum Japantag insgesamt wieder Hunderttausende Menschen, im vergangenen Jahr kamen 630.000 Besucher.