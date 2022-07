Japans Ex-Ministerpräsident Abe nach Attentat gestorben

Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist Medienberichten zufolge seinen Schussverletzungen erlegen. Der 67-Jährige sei am Freitag in einem Krankenhaus in der Stadt Kashihara gestorben, berichteten die Nachrichtenagentur Jiji und der öffentlich-rechtliche Sender NHK unter Berufung auf einen ranghohen Vertreter von Abes Partei LDP.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Der ehemalige Regierungschef war wenige Stunden zuvor bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Region Nara niedergeschossen worden. Der mutmaßliche Schütze wurde von Sicherheitskräften überwältigt.

Bei dem Attentäter soll es sich um ein 41 Jahre altes früheres Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans handeln. Er sei " unzufrieden" mit Abe und habe ihn "töten" wollen, wurde der Mann nach seiner Festnahme vom Sender NHK zitiert.

Abe hielt vor einem Bahnhof in Nara eine Rede zur Oberhauswahl am Sonntag, als Umstehende Schüsse hörten. Ein NHK-Bericht zeigte, wie Abe sich an die Brust fasste und zu Boden ging, während Leibwächter auf ihn zustürmten. Sein Hemd war blutverschmiert. Auf anderen Bildern war zu sehen, wie Wahlkampfmitarbeiter Abe zu helfen versuchten. Er war zunächst noch ansprechbar, verlor dann aber das Bewusstsein. Auf dem Weg ins Krankenhaus setzen Herzschlag und Atmung aus.

Japan verfügt über ein äußerst scharfes Waffengesetz und verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Schusswaffen.

Längste amtierende Premier Japans

Abe regierte Japan von Dezember 2012 bis September 2020, er war damit der am längsten amtierende Premier des Landes. Unter ihm rückte Japan nach Meinung von Kritikern deutlich nach rechts. Der 67-Jährige gehörte zu den entschiedenen Verfechtern einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung des Landes.

Wirtschaftlich wollte er mit seiner "Abenomics" getauften Wirtschaftspolitik aus billigem Geld, schuldenfinanzierten Konjunkturspritzen und dem Versprechen von Strukturreformen Japan aus der wirtschaftlichen Stagnation führen.

Baerbock: "Ich bin schockiert"

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zeigte sich bestürzt. "Ich bin schockiert von der Nachricht, dass Shinzo Abe niedergeschossen wurde" , erklärte die Grünen-Politikerin auf Twitter. " Meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie" , hieß es in der auf Englisch verfassten Botschaft weiter.