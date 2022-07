Nasa-Weltraumteleskop: Darum begeistert das "James Webb"-Foto aus dem All

Die am Montag bei einer Präsentation mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus vorgestellte Aufnahme stellt nach Nasa-Angaben das " tiefste und schärfste Infrarot-Bild des frühen Universums " dar, das jemals aufgenommen wurde.

Die gezeigten Galaxien entstanden vor mehr 13 Milliarden Jahren und damit relativ bald nach dem Urknall. " Heute ist ein historischer Tag ", sagte Präsident Biden. Das leistungsfähigste Weltraumteleskop der Geschichte sei " ein neues Fenster in die Geschichte unseres Universums ".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Experten begeistert

Experten zeigten sich begeistert von der Aufnahme. " Fantastisch - Galaxien über Galaxien über Galaxien ", sagte der Astronom Jonathan Lunine von der US-Universität Cornell. " Obwohl es mitnichten das Weiteste ist, das Webb sehen kann, ist es das tiefste jemals aufgenommen Bild und zeigt die Kraft dieses bemerkenswerten Teleskops: unglaubliche Empfindlichkeit, eine große Bandbreite an Wellenlängen und scharfe Bild-Klarheit. "

Der Astronomie-Professor Avi Loeb von der Harvard-Universität erklärte, in roter Farbe seien auf der Aufnahme ältere Galaxien zu sehen. Die hellen Kreise und Ellipsen seien jüngere Galaxien. Loeb zeigte sich " begeistert ", dass das Weltraumteleskop noch näher an die Zeit des Urknalls - des Big Bang - vor 13,8 Milliarden Jahren blicken kann als bei der nun veröffentlichten Aufnahme.

Vier weitere Aufnahmen am Nachmittag

Am Dienstag sollen vier weitere Aufnahmen galaktischer Schönheit von "James Webb" veröffentlicht werden. Am Abend werden dann im Planetarium in Münster Astrophysiker Dr. Tobias Jogler und der Leiter des Planetariums, Björn Voss, dem Publikum erläutern, was es auf den Bildern zu sehen gibt.

" Was wir jetzt schon wissen: die Qualität der Bilder ist besser als erwartet und alles hat offenbar reibungslos geklappt ", so Jogler. " Das ist wirklich toll und war bei so einem risikobehafteten, technisch schwierigen Unternehmen nicht unbedingt zu erwarten. Da hätte viel schiefgehen können. "

Stärkstes Teleskop überhaupt

Das mit etwa zehn Milliarden Dollar (rund zehn Milliarden Euro) teuerste und leistungsstärkste Weltraumteleskop überhaupt war im vergangenen Dezember in Französisch-Guayana mit einer Ariane-Rakete gestartet.