Coming-out im Profifußball: Noch immer eine Seltenheit

Vielleicht tut sich in der deutschen Fußballbranche also doch etwas. Denn in letzten Jahren hat sich nicht jeder so offen geäußert. Erst vor zwei Jahren sorgte Ex-Nationalspieler Philipp Lahm für Schlagzeilen, weil er homosexuellen Fußballern davon abriet, sich während der aktiven Zeit zu outen.

Handballer einen Schritt voraus

Handballer Lukas Krzikalla

Dass es auch anders geht, zeigen zum Beispiel die deutschen Fußballerinnen. Dort gehen Spielerinnen offen mit ihrer Homosexualität um. Auch der deutsche Handball ist den Fußballern einen Schritt voraus. Im vergangenen Herbst machte Profispieler Lucas Krzikalla seine Homosexualität öffentlich - als erster aktiver deutscher Mannschaftssportler in einer der vier großen Profiligen. In Interviews erzählte er, dass das " Versteckspiel " endlich vorbei sei. So habe er in der Vergangenheit viel gelogen, sich verstellt und zurückgenommen, um nicht aufzufallen.

