Kurz nach Weihnachten sank das Wasser wieder. Die Bilanz: Allein in Köln waren 100.00 Menschen direkt von den Fluten betroffen, über 13.000 Haushalte trugen Schäden durch Rhein- oder Grundwasser davon. Aufatmen konnten die Menschen am Rhein aber noch nicht. In der ersten Januarwoche des neuen Jahres hatte es wieder so heftig geregnet, dass es eine neue Hochwasserwelle gab. An das "Weihnachtshochwasser" kam die aber nicht mehr ran.