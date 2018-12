Ein bisschen Winter im Januar

Ein bisschen winterlicher wird es laut Kugel ab dem 2. Januar. Dann zeige sich die Sonne immer häufiger und die Temperaturen fielen. " Im Sauerland schwanken sie dann um den Gefrierpunkt ", sagt Kugel. " Am Niederrhein wird es maximal vier Grad warm. " Darauf, dass Schnee fällt, will er sich aber nicht festlegen.

Video starten, abbrechen mit Escape Unser Winterspaß | 25.12.2018 | 43:31 Min. | UT | Verfügbar bis 25.12.2019 | WDR | Von Christoph Wittig

Das würde vor allem die vielen Nordrhein-Westfalen freuen, die die erste Januarwoche für einen Kurzurlaub zum Beispiel in der Eifel nutzen. Nach Informationen der örtlichen Tourismusbüros sind die Unterbringungen in Heimbach, Hürtgenwald und Nideggen nahezu ausgebucht. Auch in Monschau sind viele Betten bereits belegt.