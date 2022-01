Jahrestag des Kapitol-Sturms: "Trump ist immer noch beliebt"

Washington, 6. Januar 2021: Aquilino Gonell kämpft am Kapitol um sein Leben. Der Polizist steht am Sitz des US -Kongresses einem wütenden Mob gegenüber und versucht verzweifelt, die Randalierer zurückzudrängen. Es sei wie in einer "mittelalterlichen Schlacht" gewesen, sagte Gonell später.

Seine Kollegen und er hätten sich Zentimeter für Zentimeter gegen den brutalen Mob verteidigen müssen. Sie werden geschlagen, getreten, mit Hämmern und Stöcken malträtiert, mit Chemikalien besprüht. "Ich hätte sterben können an jenem Tag. Nicht ein Mal, sondern viele Male" , so der Beamte der Kapitol-Polizei.