Mein Bild, mein Jahr - ein persönlicher Rückblick auf 2021

Das ist das Bild des Jahres von Lisa Lepping, Krankenhaus-Seelsorgerin des St . Josef-Hospitals in Bochum. Es zeigt sie, gemeinsam mit einem Kollegen aus der Seelsorge, am 18. April in der Kapelle des Klinikums. Der Tag gilt als Corona-Gedenktag für alle Verstorbenen in der Pandemie. " Jedes Kärtchen steht für einen Verstorbenen, der bis dahin in der Coronazeit in unserem Krankenhaus verstorben ist ", so Lisa Lepping. " Wenn man bedenkt, dass hinter jedem Namen eine Geschichte, eine Lebensgeschichte steht, das geht schon schon unter die Haut. "