Nach Polizistenmord: Jagdverband warnt vor Wilderern

"Ein Hase oder ein Rehkitz wird auf der Landstraße angefahren und landet danach im Kofferraum. Auch das ist Wilderei" , sagt der Polizeisprecher. "Oder Halbstarke schießen mit dem Luftgewehr auf Karnickel." Vier bis fünf Fälle von Wilderei gibt es im Märkischen Kreis pro Jahr. Verschwindend wenig. Im angrenzenden Hochsauerlandkreis waren es 2020 zehn Fälle. Aktuellere Zahlen gibt es noch nicht.

Kleine Jagdreviere – wenig Wilderei

Viel Wald – Wenig Wilderei? Wie kann das sein? Frank Bossong arbeitet als Revierleiter im Bezirk Affeln im Hochsauerlandkreis. "Wir haben hier sehr viele Reviere, die alle sehr klein sind" , erklärt er. "Die Pächter wohnen selbst vor Ort, da wird jeder Schuss sofort bemerkt. Das schreckt Wilderer natürlich ab."

An Orten wo es viele tausend Hektar Staatswald gibt, hätten es Wilderer leichter, sagt der Förster. Dazu passt ein spektakulärer Fall von Wilderei in Bad Münstereifel, den es vor zwei Jahren gegeben hat. Damals wurde ein Wilderer von einem Jagdpächter auf frischer Tat ertappt. In einer wilden Verfolgungsjagd konnte er mit seinem Pickup entkommen.

Jagdverband: Konfrontation vermeiden

"Irgendwie muss man die Wilderer ja kriegen" , sagte der furchtlose Jagdpächter damals im Interview mit dem WDR , nach der Verfolgung. Von solchen Szenen rät der Landesjagdverband NRW allerdings ab. "Wilderer sind bewaffnet. Man sollte also auf keinen Fall auf sie zugehen" , sagt Andreas Schneider vom Landesjagdverband. "Die mächtigste Waffe im Kampf gegen Wilderei ist das Handy" , sagt er. "Polizei rufen und Abwarten" , so sein Rat.

Bis zu drei Jahre Haft

Das erscheint sinnvoll, denn Wilderer haben viel zu verlieren. Die Jagdwilderei wird nach §292 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft. Das erklärt auch warum Wilderer lieber dort Schießen, wo sie vom Jagdpächter nicht gehört werden können.

Über dieses Thema berichtet die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen.