Der ADAC hält von den Plänen wenig: " Die Hauptuntersuchung wurde in Deutschland immer wieder angepasst. Jährliche Prüfintervalle machen aus Fahrzeugsicht deshalb wenig Sinn und sorgen nur für zusätzliche Kosten beim Verbraucher ", sagt Sprecher Johannes Giewald.

Viele EU-Staaten bereits mit jährlichen Kontrollen

Deutschland ist mit seiner TÜV -Prüfung im Zwei-Jahres-Rhythmus EU-weit in der Minderheit. In 16 der insgesamt 27 Mitgliedsstaaten gilt bereits die jährliche Inspektionspflicht, in Österreich, Polen oder Spanien - wie jetzt von der Kommission vorgesehen - nach 10 Jahren. In den Niederlanden gibt es jährliche Kontrollen bereits acht Jahre nach der Erstzulassung und in Belgien schon nach vier Jahren.

ADAC-Sprecher Giewald hält nichts von der TÜV-Verschärfung

Eine schnelle Umsetzung der Kommissionspläne gilt jedoch als unwahrscheinlich. Eher ist mit längeren Verhandlungen im EU- Parlament und dem Ministerrat zu rechnen, an deren Ende vermutlich ein Kompromiss stehen dürfte. Selbst nach einem Beschluss haben die Mitgliedsstaaten in der Regel zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen.

Quellen: