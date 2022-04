Jack Nicholson wird 85: Der ewige Fiesling

Nicholson kann verschiedenste Rollen: In dem Militärgerichtsdrama "Eine Frage der Ehre" (1992) spielt er einen Militär-Kommandanten, in "Wolf - Das Tier im Manne" (1994) einen Werwolf, in "Crossing Guard" (1995) einen Vater, der den Tod seiner Tochter rächen will, und in Tim Burtons Sci-Fi-Parodie "Mars Attacks" (1996) ist er als US -Präsident zu sehen.