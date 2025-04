Nach den Erdbeben in der türkischen Millionenmetropole Istanbul steht die Bevölkerung weiter unter Schock. Zahlreiche Menschen verbrachten die Nächte im Freien und schlugen etwa in Parks oder auf anderen Grünflächen Zelte auf. Der Katastrophendienst Afad meldete am Donnerstagmorgen zahlreiche weitere Nachbeben.

Campen nach dem Erdbeben in Istanbul

Das Beben am Mittwoch war das schwerste in der Region seit über 25 Jahren. Es hat zwar keinen größeren Schaden angerichtet, aber die Angst vor einer möglicherweise bevorstehenden Katastrophe befeuert. Seit Jahren warnen Experten davor.

Warum bebt die Erde in der Türkei so oft?

"Die Türkei gehört zu den tektonisch aktivsten Gebieten der Erde" , sagte der Geologie-Professor Naci Görür von der Technischen Universität Istanbul bereits im Juni 2024 in einem Planet-Wissen-Interview. "Das ist der Grund, warum es in unserem Land so viele Erdbeben gibt."

Ursache sind also die natürlichen Bewegungen der Erdkruste-Platten in der Region. "Die Türkei liegt auf der anatolischen Platte. Im Norden liegt die eurasische Platte. Vom Süden drückt die arabische Platte und schiebt die anatolische Platte nach Westen."

Plattentiktonik der Türkei

Diese aktiven Plattengrenzen nenne man auch Verwerfung, so Professor Görür. "Die Verwerfung im Norden leitet den größten Teil ihrer Energie von Ost nach West ab und verursachte deshalb im Laufe des 20. Jahrhunderts viele Erdbeben der Stärke 7, die nach Westen nach Istanbul wanderten." Das Marmara-Meer vor Istanbul werde deshalb das Ziel des nächsten großen Erdbebens sein.

Wie wahrscheinlich ist ein großes Beben in Istanbul?

" Die Wahrscheinlichkeit für ein größeres Beben in unmittelbarer Nähe zu Istanbul ist seit Jahrzehnten sehr hoch ", sagt Dr. Marco Pilz vom GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam auf WDR -Anfrage. Der Wissenschaftler ist in der Sektion "Erdbebengefährdung und dynamische Risiken" tätig.

Im Jahr 2004 habe laut einer Studie die Wahrscheinlichkeit für ein Beben im Marmarameer mit einer Magnitude von 7 oder höher innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren bei 35 bis 70 Prozent gelegen. Neuere Studien kommen laut Pilz zu ähnlichen Ergebnissen.

Dass solch ein Beben kommen dürfte, das ist für die Experten also recht wahrscheinlich. Wann genau es so weit sein könnte, wissen die Experten aber nicht. " Das kann in wenigen Tagen sein, aber auch erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten passieren ", sagt Marco Pilz.

Wie kann sich die Situation jetzt entwickeln?

"Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zwei Szenarien" , heißt es in einer Mitteilung des Helmholtz-Zentrums für Geoforschung vom Mittwoch. Entweder sei die unmittelbare Region nun vorerst entspannt und die Erdbebentätigkeit klinge langsam ab. "Oder die durch das Beben erzeugten Spannungsumlagerungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für ein größeres Erdbeben in der Region."

Ein solches Erdbeben könne im schlimmsten Fall eine Stärke von bis zu 7,4 auf der Richterskala haben. Zum Vergleich: Am Mittwoch hatte das schwerste Beben die Stärke von 6,2. Auch wenn die Differenz zwischen den beiden Werten auf den ersten Blick als nicht groß erscheint: Ab Stärke 7 ist mit Toten zu rechnen.