Explosion in Istanbul: Was wir wissen und was nicht

Nach einer Explosion in der Innenstadt von Istanbul am Sonntagnachmittag hat die türkische Rundfunkbehörde Rtük eine vorläufige Nachrichtensperre verhängt. Was wir wissen und was nicht.

Was ist bisher offiziell bestätigt?

Die Explosion ereignete sich nach Angaben des Gouverneurs von Istanbul, Ali Yerlikaya, um 16.20 Uhr - also um 14.20 Uhr deutscher Zeit. Ort der Explosion war eine der beliebtesten Einkaufsstraßen der Stadt: die Fußgängerzone İstiklal Caddesi, nahe dem zentralen Taksim-Platz.

In einer Fernsehansprache erklärte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, es habe sich um einen "hinterhältigen Anschlag" gehandelt. Die Verantwortlichen würden bestraft. Erdogan erklärte außerdem, es gebe Hinweise, dass eine Frau an dem Anschlag beteiligt sei. Die Ermittlungen gingen weiter.

Auf Videos in den sozialen Medien ist ein Feuerball zu sehen, kurz darauf folgt ein lauter Knall. Menschen ergreifen nach der Explosion die Flucht. Andere Nutzer haben Videos veröffentlicht, in denen zahlreiche Verletzte oder möglicherweise auch Tote zu sehen sind. Auf Bildern sieht man auch einen umgestürzten Kinderwagen: Ob auch Kinder zu den Opfern zählen, ist nicht bekannt.