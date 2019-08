Schnell mit Car2Go, Flinkster oder Stadtmobil zum Einkaufen, mit dem E-Scooter in die City oder übers Wochenende in eine Air BnB-Wohnung. Sogenannte Sharing-Angebote sind voll in Mode. Teilen statt besitzen spart Geld und soll sogar noch gut für die Umwelt sein.

Doch sind die Angebote wirklich nachhaltig? Laut einer Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) nicht so sehr wie bislang angenommen.

Was kritisieren die Forscher?

Die Idee des Sharing halten die Wissenschaftler für sinnvoll, die Art, wie die Angebote oft genutzt werden, nicht. " Man spart oder erhält sogar Geld - und das gibt man dann an anderer Stelle wieder aus ", erklärt Maike Gossen vom IÖW .

In einigen Fällen entstehe durch Sharing-Angebote sogar zusätzlicher Konsum. Als Beispiel nennt Gossen Air BnB, durch das möglicherweise erst der Anreiz für manche Reise geschaffen wird - die dann eine zusätzliche Belastung für die Umwelt ist.