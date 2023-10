Zum Kriegsdienst nach Israel: Frau aus Düsseldorf bangt um Ehemann

Seine Frau sagt: " Mein erster Gedanke war: Ich will ihn hier haben. Ich möchte, dass er bei mir und meinem Baby in Sicherheit ist ." Doch als sie gesehen habe, wie ihre Landsleute in Israel um ihr Leben kämpfen und offen auf den Straßen getötet wird, habe sich das geändert.

" Ich habe verstanden, dass es in dieser Geschichte nicht um mich geht, dass es nicht um ihn geht. Es geht um etwas viel Größeres. Ich habe einfach versucht, mir vorzustellen, wie ich und mein Baby dort im Süden in unserem Haus sitzen und einfach entführt werden. Und ich hab keine andere Wahl gesehen, als ihn gehen zu lassen und diesen unschuldigen Menschen zu helfen. "

Israel hat Hunderttausende Reservisten einberufen

Mit ihrem Mann steht die 22-Jährige weiterhin in Kontakt. Wo genau er ist und was er tut, darüber darf sie nicht sprechen. Nur so viel: " Ich spreche mit ihm und ich hoffe, er bleibt sicher. "

Auch Sorgen um die eigenen Brüder

Schon am Wochenende hatte Achinoam Wieder Angst. Denn ihre beiden Brüder hielten sich in einem der Orte in Israel auf, in das die Terroristen der Hamas eingedrungen sind. " Wir wussten nicht, was mit meinen Brüdern los ist. Wir wussten nicht, ob sie gekidnappt wurden. Wir wussten nicht, ob sie noch am Leben sind. Wir wussten nichts über sie. Wir hatten solche Angst. "