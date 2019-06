Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden haben aktuell 250 Menschen als islamistische Gefährder registriert. Das teilte das NRW -Innenministerium am Donnerstag (20.06.2019) mit.

Allerdings seien nur etwa 100 der Gefährder als " aktionsfähig " eingestuft, also weder in Haft, noch im Ausland, noch mutmaßlich in Kriegsgebieten getötet. Ende vergangenen Jahres waren noch 260 Gefährder erfasst.

Video starten, abbrechen mit Escape Gefährder aus Mönchengladbach festgenommen. Aktuelle Stunde. . UT . WDR. Von Werner Czaschke.

Gefährder: Moderates bis hohes Risiko