NRW priorisiert Einleitung von Strafverfahren

Für das Landesinnenministerium hat die Einleitung von Strafverfahren gegen IS-Rückkehrer höchste Priorität. Das geht auch schon, wenn sie sich noch im Ausland befinden. Der Untersuchungshaftbefehl kann dann bei der Einreise vollstreckt werden.

Das ist aber nur möglich, wenn gerichtsfeste Beweise vorliegen. Ist dem nicht so, werden sie "engmaschig überwacht". Terrorexperten warnen allerdings, dass eine langfristige lückenlose Überwachung bei allen potenziellen Rückkehrern aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist.

Bei allen Rückkehrern, auch denen in Haft, wird zudem geprüft, ob sie an Ausstiegs- und Deradikalisierungsprogrammen teilnehmen können.

Unter den Rückkehrern wären wohl hauptsächlich Frauen und Kinder

Die Rückkehr der IS-Anhänger ist auch deswegen komplex, weil voraussichtlich schwerpunktmäßig Frauen und Kinder kommen werden. Die Frauen teilt das Landesinnenministerium in zwei Gruppen ein: Die eine Gruppe sei in bestimmte IS-Gebiete gelockt worden, bei der anderen handele es sich um "hart ideologisierte Salafistinnen".

Viele der Frauen behaupten, sie hätten nie an Kampfhandlungen teilgenommen. Was stimmt ist, dass sie nicht an der Front kämpfen durften. Sie haben aber Selbstverteidigung erlernt und Waffenschulungen bekommen. Von ihnen gehen nach Ansicht des Landesinnenministeriums langfristig genauso große Risiken wie von männlichen Rückkehrern aus, weil sie die Ideologie des Jihads an Kinder und andere Frauen weitergeben würden.

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden halten sich rund 300 Minderjährige mit Bezug nach Deutschland in den Krisengebieten vor allem in Syrien und im Irak, aber auch in der Türkei, auf. Die Jüngeren bis ca. sieben Jahre seien vermutlich traumatisiert, bei älteren Kindern und Jugendlichen könne eine Radikalisierung und Ideologisierung nicht ausgeschlossen werden.