Verteidiger forderte Freispruch

Mine K. hatte die Ausreise in den Irak und ihren dortigen Aufenthalt freimütig eingeräumt, will dem IS aber nie angehört haben. Ihr Verteidiger hatte Freispruch gefordert. Er argumentiert, dass der bloße Aufenthalt und Wohnen im IS -Gebiet nicht strafbar und kein Beweis für die Mitgliedschaft in der Terrormiliz sei.

Die bisher abgesessene Untersuchungshaft wird auf die Gefängnisstrafe angerechnet.