In jüngster Zeit war es still um die salafistische Szene von NRW geworden. Ist das Risiko von Anschlägen nach der Niederlage des IS im Nahen Osten gesunken? Fragen und Antworten.

Nach der Anti-Terror-Razzia in Köln und Düren: Wie konkret war die Gefahr eines Anschlags?

Das ist nicht sicher. Laut Burkhard Freier, Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, diente die Aktion vor allem der "Gefahrenabwehr ". Einer der Verdächtigen habe von "einem Traum " gesprochen und davon, bald "ins Paradies " zu müssen. Für die Ermittler sei diese Information das Signal gewesen, einen möglichen Selbstmordanschlag durch ihr Eingreifen zu verhindern.

Bisher gebe es aber keine Hinweise darüber, dass es schon Pläne für einen Zeitpunkt oder ein konkretes Ziel gab.