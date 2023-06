Das islamische Opferfest beginnt

Viele Muslime in Essen erwartet

Auch in NRW feiern viele Muslime das Opferfest. So werden zum Beispiel in Essen viele Muslime auf dem Friedhof am Hallo erwartet, der eines der größten islamischen Gräberfelder Deutschlands beherbergt. Hier werden nach Angaben der Stadt vor allem am Mittwoch und am Donnerstag zahlreiche Menschen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen besuchen. Auch ein Sicherheitsdienst wird hier anwesend sein.

Höhepunkt des Pilgermonats

Pilger umrunden die Kaaba in Mekka

Das viertägige Opferfest ist Höhepunkt des Pilgermonats. Mit dem Opferfest in Verbindung steht die Pilgerfahrt nach Mekka. Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch werden in diesem Jahr mehr als zweieinhalb Millionen Pilgernde erwartet. Der Hadsch gehört neben dem öffentlichen Glaubensbekenntnis, dem täglichen Gebet, dem Fasten im Monat Ramadan und der Unterstützung von Bedürftigen zu den fünf Säulen des Islam und findet einmal im Jahr im letzten Monat des islamischen Mondkalenders, dem Dhul-Hidscha, statt.