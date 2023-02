Paar wird nach Tanzvideo zu über zehn Jahren Haft im Iran verurteilt

Die 21-jährige Astiyazh Haghighi und ihr 22-jähriger Verlobter Amir Mohammad Ahmadi sind laut Berichten der Human Rights Activists News Agency (HRANA) bereits Anfang November 2022 festgenommen worden. Medienberichten zufolge wurden beide gestern wegen " Förderung von Korruption und öffentlicher Prostitution " sowie " Versammlung mit dem Ziel, die nationale Sicherheit zu stören " zu einer Haftstrafe von jeweils zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Ein Tanz führt ins Gefängnis

Das Paar hatte sich dabei gefilmt, wie es zu romanischer Musik vor dem Azadi-Turm in Teheran tanzt (Azadî heißt übersetzt Freiheit). Der Freiheitsturm war vor der islamischen Revolution 1979 als Denkmal der Schahs bekannt, dessen Architekt heute im Exil lebt.

Die junge Haghighi trägt in dem Video kein Kopftuch. Für Frauen ist es im Iran verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zu zeigen. Auch das öffentliche Tanzen ist für Frauen verboten. Die 21-Jährige soll bereits in das Frauengefängnis Kartschak gebracht worden sein. Die dortigen Haftbedingungen werden immer wieder von Aktivistinnen und Aktivisten verurteilt.