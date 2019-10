Studie: NRW-Schüler verbessern sich in Mathe

In mehreren Bundesländern sind Neuntklässler in den vergangenen Jahren in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik zurückgefallen. Anders in Nordrhein-Westfalen: Hier haben sich die Schüler in allen untersuchten Fächern verbessert.

Vor allem ostdeutsche Länder schlechter

Wie aus der am Freitag (18.10.2019) vorgestellten Studie " IQB -Bildungstrend 2018 " hervorgeht, haben sich vor allem Schüler in den ostdeutschen Bundesländern in den meisten dieser Fächer verschlechtert, allen voran in Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Auch in Thüringen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland gibt es in jeweils mehr als einem der gemessenen Fächer Verschlechterungen. Bundesweit blieb das Niveau allerdings weitgehend stabil. Untersucht wurden die Jahre 2012 bis 2018.