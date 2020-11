Anstieg der Neuinfektionen flaut in Ballungszentren ab

Das Robert Koch-Institut ( RKI ) ist vorsichtig optimistisch, was die Corona-Infektionslage in Deutschland betrifft. Die Zahl der Neuinfektionen steigt im Moment nicht so steil an wie noch im Oktober. Das könne am Teil-Lockdown im November liegen, womöglich liege es dem RKI zufolge aber auch an den ausgelasteten Laborkapazitäten. Wenn die Labore nicht mehr mit den Testauswertungen hinterherkommen, verzögert sich auch das Melden von Neuinfektionen. Die Lage sei folglich weiterhin ernst, so das RKI .

Auch in NRW ist die Lage unverändert angespannt: " Die Zahlen bleiben in besorgniserregender Dimension ", sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Mittwoch im Landtag. In elf Kreisen und kreisfreien Städten liege der Inzidenzwert über 200, in weiteren 38 Kommunen über 100.

Auffälliges Ergebnis in NRW

Eine WDR -Auswertung für die vier größten kreisfreien Städte und die drei größten Kreise hat auffällige Ergebnisse ergeben. Die Daten hat das Landeszentrum Gesundheit NRW erhoben.

Besonders deutlich wird ein Abflauen der Kurve in Düsseldorf. In der Landeshauptstadt wurde am 4. November zunächst eine stadtweite Maskenpflicht eingeführt. Seit Dienstag müssen die Masken nur noch in Altstadt und Innenstadt sowie rund um den Hauptbahnhof getragen werden.

Außerdem ist der Inzidenzwert von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche in allen sieben Beispielen deutlich gefallen. Besonders deutlich war der Rückgang in Dortmund: Der Wert lag am Dienstag bei 217,3. Am Mittwoch ist er auf 175,3 gefallen.

In der Städteregion Aachen, im Rhein-Sieg-Kreis und in den Städten Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen ist der Inzidenzwert am Mittwoch so niedrig wie seit Ende Oktober nicht mehr gewesen. Im Kreis Recklinghausen war der Inzidenzwert zuletzt am 7. November niedriger als am Mittwoch. NRW-weit lag der Inzidenzwert am Mittwoch bei 164,8 und damit so niedrig wie seit dem 1. November nicht mehr (164,6).

Noch ist kein anhaltender Trend beim Rückgang der Neuinfektionen festzustellen, sondern nur eine deutliche Veränderung von einem Tag auf den anderen. Und unklar bleibt, welche Gründe es für diese Veränderung gibt. Es ist laut Robert-Koch-Institut noch zu früh, um festzustellen, ob sich schon die November-Maßnahmen bemerkbar machen.