Nutzung beginnt immer früher

Im Schnitt sind die Jugendlichen 14,2 Jahre alt, wenn sie das erste Mal mit Pornografie in Kontakt kommen. Männliche Jugendliche sind dabei mit durchschnittlich 14,0 Jahren etwas jünger als Mädchen (14,8 Jahre). Die Zahlen der Studie zeigen auch: Der Kontakt findet immer früher statt. So gaben die 14- und 15-jährigen Jungen an, dass sie beim Erstkontakt im Durchschnitt erst 12,7 Jahre alt waren. Bei den 16-17-Jährigen lag das Alter bei 14,1 Jahren, bei den 18-20-Jährigen bei 14,9 Jahren.