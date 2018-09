Der Ebertplatz in Köln, die Dortmunder Nordstadt oder das Büchel-Quartier in Aachen - an vielen Orten in NRW fühlen sich Menschen nicht mehr wohl. Einige dieser Orte werden sogar bei Tag gemieden, weil die Menschen dort Angst vor Kriminalität haben. Allein am Kölner Ebertplatz haben sich im Jahr 2017 nach Polizeiangaben 2.257 Straftaten ereignet.