Rückendeckung von Walter-Borjans

Steckt hinter der Kündigung der beiden Spitzenbeamten ein schon lange gärendes Zerwürfnis zwischen der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen ( OFD ) und den Wuppertaler Steuerfahndern? Die OFD soll immer wieder bemängelt haben, dass die Wuppertaler Regeln missachtet hätten und ungewöhnliche Wege gegangen seien – mit Rückendeckung des früheren Finanzministers Norbert Walter-Borjans ( SPD ). So berichten es NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung mehrere Insider.

Demnach soll Walter-Borjans lange die Hand über das Wuppertaler Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung gehalten haben, er soll Kompetenzen an sich gezogen haben, an der OFD vorbei.

Für Walter-Borjans war Wuppertal eine starke Marke, die er auch nach der immer wieder hinausgezögerten Pensionierung des 68-jährigen Chefs Peter Beckhoff erhalten wollte. Wuppertal solle Wuppertal bleiben, so soll es Walter-Borjans nach dem für ihn überraschenden und ungewollten Abschied aus seinem Amt seinem Nachfolger Lutz Lienenkämper ( CDU ) mit auf den Weg gegeben haben.

Revanche für Sonderrechte und kurzen Draht zum Minister?

Der ehemalige Behördenleiter Peter Beckhoff glaubt, dass die OFD sich jetzt revanchiert hat. Die Mittelbehörde setzte einen neuen Behördenleiter in Wuppertal ein, den sie ausgesucht hat. Anfang des Jahres trat Michael Schneiderwind seinen Dienst an.

"So soll es sein, sagt die OFD, und so ist es dann", kommentiert Pensionär Beckhoff den Vorgang im Gespräch mit WDR , NDR und Süddeutscher Zeitung und findet harte Worte für die Behörde, von der er augenscheinlich wenig hält: "Die wollen auch die Notwendigkeit ihrer Existenz vermitteln", glaubt er.

"Die Bedeutung der OFD in der praktischen Arbeit" sei "relativ gewesen", sagt Beckhoff. "Die hielten das Tempo auf, waren misstrauisch, wenn man was Neues machte. Wenn ich etwas schnell machen will, mache ich es lieber allein. Ob die das stört oder nicht."