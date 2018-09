Warten auf die diplomatische Zusicherung

Seit die Behörden in Nordrhein-Westfalen Sami A. in diesem Sommer an der Justiz vorbei abschoben, gilt der Fall als Beleg dafür, dass die Behörden nun zuweilen ihre Grenzen nicht mehr kennen. Empörte Richter haben seither verlangt, dass Sami A. nach Deutschland zurückgeholt werden muss, um das Verfahren ordnungsgemäß zu Ende zu bringen.

Doch Bundes- und Landesregierung tun hinter den Kulissen anscheinend einiges, damit er in Tunesien bleibt. Auch das Kanzleramt hat sich offenbar kürzlich eingeschaltet und Kontakt zum tunesischen Präsidentenpalast aufgenommen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat inzwischen selbst mit seinem tunesischen Amtskollegen Hichem Fourati in der Sache telefoniert – ohne Ergebnis.

Die beste Lösung, so sieht es seit langem auch das NRW-Integrationsministerium, wäre eine diplomatische Zusicherung, dass Sami A. in Tunesien keine Folter droht.

Doch die tunesische Regierung ist darüber wohl alles andere als begeistert, empfindet die Anti-Folter-Zusicherung als Affront. Schließlich sei man ein Rechtsstaat, habe Sami A. sogar freigelassen.