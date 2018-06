Seit sechs Jahren organisiert der Kreis der Düsseldorfer Muslime (KDDM) das Freundschaftsspiel, bei dem christliche Pfarrer gegen muslimische Imame antreten. So auch im Mai dieses Jahres: 8.000 Besucher sahen zu, wie die Imame das Spiel beim Elfmeterschießen für sich entschieden.

Beim anschließenden Gruppenfoto posierten die Spieler, mitten drin der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD ) als Schiedsrichter und FDP -Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) - und ein Prediger aus Wuppertal, der dem salafistischen Umfeld zuzuordnen ist.

Expertin erkennt Salafisten auf Gruppenfoto

Das Gruppenbild zum Fußballspiel

Aufgefallen ist das erst durch einen Hinweis aus Frankfurt. Die Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann-Marschall wendet sich an den WDR , weil sie auf dem Foto Abu Jibril erkannt haben will: " Er hat sehr viele Videos gemacht, um an Jugendliche heranzukommen. "

Diese Videos, so Hermann-Marschall, thematisieren Ehe, Kinder und Familie und machen ihn bundesweit gekannt. Daran scheiterte auch sein Einbürgerungsantrag: Das Gericht glaubte ihm nicht, dass er sich von der salafistischen Ideologie abgewandt hat.