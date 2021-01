Psychologie-Apps: Gefahr für Minderjährige

Die WDR -Journalistin Lisa Altmeier hat sich die App für das funk-Format "reporter" genauer angeschaut. In der App-Beschreibung im Google Play Store heißt es, es handle sich um " eine echte Online-Therapie " und man erhalte in der App " Hilfe eines Psychologen ".

" Hilfe eines Psychologen "? Fehlanzeige!

Zumindest in der kostenlosen Version der App gibt es absolut keine professionelle Hilfe. Stattdessen: ein völlig unmoderiertes Forum. Alle, die sich die Anwendung herunterladen, können dort unkontrolliert auf Suizid-Gedanken und ähnliches antworten. " Schlaftabletten bitte illegal. Wo bekomme ich sie?" , fragt ein Nutzer in der App – die Antwort eines anderen Nutzers: " Kann man einfach im Internet bestellen."

Suizidankündigungen, Fragen nach Nacktfotos

In der Liste der Top-Nutzer ganz oben: Teenager, die erst 13 und 14 Jahre alt sind. Manche von ihnen berichten, sie seien über die App nach Nacktfotos gefragt worden. Ein Nutzer kündigt sogar an, sich " übermorgen mit Tabletten umzubringen ". Journalistin Lisa Altmeier kontaktiert den App-Betreiber in Russland und schaltet die Polizei ein. Außerdem meldet sie die App beim Google Play Store.

Landesmedienanstalt: "Prüfen etwaige Rechtsverstöße"

An keiner Stelle in der App-Beschreibung gibt es Einschränkungen, wie etwa, dass psychologische Beratung nur in einer Premium-Version verfügbar wäre. Die Nutzungsbedingungen, in die man einwilligen soll, sind auf Russisch verfasst. Und wenn man auf "privacy policy" klickt, erscheint nur eine Fehlermeldung. Tobias Schmid, der Direktor der Landesanstalt für Medien NRW , zeigt sich gegenüber dem WDR alarmiert: " Wir prüfen etwaige Rechtsverstöße ."

Andere Apps: Nutzlose "Selbsttests"

Neben "Onlinetherapie" schaut sich Lisa Altmeier die App "Depression Test" an. Hier soll man durch 23 Fragen herausfinden, ob man eine Depression hat. Das Ergebnis im Selbsttest: Die Antworten seien " deutliche Warnhinweise auf eine wohlmöglich [sic!] bald beginnende Depression ". Damit werden Nutzer der App allein gelassen.

Psychologin: Lieber Apps auf Rezept

Psychologin Pia Kabitzsch, die sich für ihren Youtube-Kanal "psychologeek" (funk) mit Psychologie-Apps auseinandergesetzt hat, findet beide Apps gefährlich. Sie rät allgemein von Psychologie-Apps ab. Einzige Ausnahme: Professionelle Apps, die man auf Rezept erhalten kann und entsprechend geprüft wurden.

Google Play Store nimmt "Onlinetherapie"-App vorübergehend vom Netz

Der Betreiber der App "Onlinetherapie" hat auf die Anfrage von Lisa Altmeier bisher nicht geantwortet. Die Polizei schrieb ihr, sie könne nicht weiterhelfen – aus technischen Gründen. Und von Google hieß es: " Wir haben Maßnahmen gegen die App ergriffen und Feedback an den Entwickler weitergegeben. " Dieser müsse die " festgestellten Probleme " beheben.

Die App "Onlinetherapie" ist kurzzeitig aus dem Playstore verschwunden, dann aber wieder aufgetaucht – ohne sichtbare Verbesserung.