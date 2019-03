Frühe Zweifel an Huawei

In der Bundesregierung gab es frühe Zweifel an der Zuverlässigkeit des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei. So warnte der Bundesnachrichtendienst nach Informationen von WDR , NDR und Süddeutscher Zeitung bereits im Jahr 2011, "dass bei einem Einsatz von Komponenten der Firma Huawei in sensitiven Bereichen deutscher Behörden und Unternehmen die Risiken einer nachrichtendienstlichen Ausspähung steigen".

Kein Platz für Huawei

Dies war auch ein Grund, warum dem Unternehmen 2013 die Aufnahme in eine Arbeitsgruppe des "Nationalen IT -Gipfels" verwehrt wurde, der unter der Federführung des Wirtschaftsministeriums Deutschland als IT -Standort stärken soll.

Huawei hatte im Dezember 2013 in einem Brief an den damaligen Innenminister Hans-Peter Friedrich um einen Platz in der Arbeitsgruppe 4 ("Vertrauen, Datenschutz und Sicherheit im Internet") gebeten. Man wolle damit den "Einsatz für mehr Cybersicherheit in Deutschland unterstreichen," hieß es in dem Schreiben des Huawei-Hauptstadtbüros in Berlin.

Schließlich sei man bereits "einer der maßgeblichen Netzausrüster" in Deutschland und seit mehr als zehn Jahren im Land aktiv. Das Vertrauen in die "Integrität, Authentizität und die Verfügbarkeit von Daten" sei Voraussetzung für "wirtschaftliches Wachstum" in Deutschland.

Huawei ein "Instrument der chinesischen Regierung"?