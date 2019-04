Derzeit beziffert das Bundesfinanzministerium den möglichen Schaden auf 5,5 Milliarden Euro. Da die Aufarbeitung des "Cum-Ex"-Skandals noch längst nicht abgeschlossen ist, wird die Summe weiter steigen.

Angeklagte halfen den Ermittlern

Der Prozess gegen die zwei britischen Aktienhändler wird mit besonderer Spannung erwartet. Denn beide haben nach Informationen von WDR und SZ in Vernehmungen ausgepackt. Sie halfen den Ermittlern, die für Außenstehende schwer durchschaubaren Aktientransaktionen hinter den "Cum-Ex"-Deals zu entschlüsseln und belasteten Akteure mit ihren Aussagen.

Der Ausgang des Verfahrens ist jedoch Beteiligten zufolge offen. Demnach habe es im Vorfeld keine Absprachen zwischen Angeschuldigten, Staatsanwaltschaft und Gericht gegeben. Ihre umfangreichen Aussagen dürften dem Gericht dennoch als Bonus gelten. Sie dürfen auf ein vergleichsweise mildes Urteil hoffen. Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall wird mit bis zu zehn Jahren Gefängnis geahndet.

In einer Hauptverhandlung würde die breite Öffentlichkeit erstmals die Details zu den "Cum-Ex"-Deals erfahren. Auch die Zeugenliste dürfte es in sich haben. Neben weiteren Kronzeugen werden wohl auch involvierte Privatbankiers geladen, ebenso wie der in der Schweiz lebende Anwalt Hanno Berger, der vielen als "Cum-Ex-Architekt" gilt.

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt derzeit in 50 weiteren "Cum-Ex"-Komplexen. Unlängst berichteten WDR und SZ, dass in NRW zu wenige Fahnder im Einsatz seien, um der "Cum-Ex"-Ermittlungen Herr zu werden. Erste Fälle drohten Insidern zufolge zu verjähren. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter forderte für NRW 30 bis 40 zusätzliche Fahnder. NRW -Ministerpräsident Armin Laschet bot daraufhin via Twitter zusätzliches Personal an, sollte es von Nöten sein.