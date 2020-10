Alle Jahre wieder: Die Invasion der Marienkäfer

Manche finden sie einfach putzig, andere sind eher genervt von der aktuellen Invasion der Marienkäfer. Das Phänomen kann man jedes Jahr im Herbst vielerorts auch in NRW beobachten. Die gepunkteten Insekten - meist Siebenpunkte- oder Asiatische Marienkäfer - nehmen teils in großen Schwärmen Kurs auf Hauswände, Fensterbretter und Fensterrahmen oder Balkongeländer. Und sie krabbeln oder fliegen dann auch in Wohnungen und Häuser.

Auf der Suche nach frostfreien Plätzen

Insektenexperte Holger Sticht vom "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland" in NRW (BUND) erklärte dem WDR das Phänomen am Freitag so: "Die Tiere versuchen, einen Unterschlupf zu finden. Sie verbringen den Winter weitestgehend inaktiv und sind auf der diffusen Suche nach einem frostsicheren Platz." Dabei verirren sie sich auch schon mal in Wohnungen. Im Grunde aber wollen sie es sich in Hohlräumen wie Mauerritzen oder Dachsparren oder in Laubhaufen im Garten gemütlich machen.

Probleme bereiten die Käfer dort nicht. Man muss sich keine Sorgen darüber machen, dass sie Eier ablegen und man im Frühjahr mit einer Invasion von Jungkäfern in den eigenen vier Wänden konfrontiert ist. "Die Fortpflanzungsperiode ist beendet. Es geht nur darum, die lebensfeindliche Jahreszeit zu überstehen. Die Marienkäfer fressen auch nichts an" , sagt BUND -Sprecher Sticht.

Fliegengitter anbringen, Licht aus beim Lüften

Wer sich dennoch vor ihnen schützen will, kann Folgendes tun: Fenster und Balkontüren geschlossen halten, Fliegengitter anbringen oder beim Lüften kein Licht machen. Sind die Käfer in der Wohnung, sollte man sie einfangen und raussetzen. Das gilt auch für die Stinkwanzen, die jetzt ebenfalls vermehrt auf der Suche nach einem Winterunterschlupf sind.

Nicht die Zeitung zur Hand nehmen

Stinkwanze an einer Hauswand

Stinkwanzen sollte man allerdings nicht in eine Situation bringen, in der sie sich bedroht fühlen. Mit der Zeitung draufzuhauen, ist keine gute Idee. Dann nämlich sondern sie ein unangenehm riechendes Sekret ab. "Man sollte sie auch nicht mit Händen anfassen, denn sie können stechen - das ist aber nicht gefährlich" , sagt BUND-Sprecher Sticht. Im Gegensatz zu Marienkäfern nehmen Stinkwanzen auch schon mal Zimmerpflanzen und Obst ins Visier - das verfärbt und verformt sich dann.

Populationen brechen zusammen