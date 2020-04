Noch nie schien in NRW im April so häufig die Sonne wie in diesem Jahr. Die Temperaturen lagen im Mittel mehr als drei Grad Celsius über dem Durchschnittswert. Zudem fiel nur ein Viertel der durchschnittlichen Regenmenge.

Der ARD -Wetterexperten Karsten Schwanke geht davon aus, dass solche Dürren durch den Klimawandel künftig zu unserem Alltag gehören werden.