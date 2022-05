Jugendliche tragen Waffen bei sich - ein Einzelfall, Herr Huth?

Wir müssen das im Auge behalten. Wir stellen fest, dass wir beispielweise in Düsseldorf eine Waffenverbotszone haben. Die haben wir eingerichtet, weil wir Tatverdächtige festgenommen haben, die zu den Jugendlichen und Heranwachsenden zählen, und die haben Messer mitgeführt und damit entsprechende Straftaten verübt.