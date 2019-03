WDR: Halten Sie die Serienversion des "e.Go Life" für alltagstauglich?

Verkehrsforscher Prof. Stefan Bratzel

Prof. Stefan Bratzel: Der e.Go Life ist durchaus gut im Alltag einsetzbar. Er ist für Kunden geeignet, die als Zweit- oder Drittwagen ein günstiges Elektrofahrzeug kaufen wollen.

WDR: 16.000 Euro halten Sie für einen günstigen Preis?

Prof. Bratzel: Für ein Elektrofahrzeug ist das sicherlich ein günstiger Preis. Da wird es genug Kunden in Deutschland und auch andernorts geben, die diesen Betrag für einen Zweitwagen gerne auf den Tisch legen. Man muss bedenken, dass der Durchschnittspreis eines Neuwagens in Deutschland im Moment bei 30.000 Euro liegt.

WDR: Welche Chancen räumen Sie diesem E-Auto auf dem Markt ein?

Prof. Bratzel: Ich glaube, dass die Stückzahlen von 5.000 bis 10.000 jährlich, die man da im Moment realisieren kann, ihre Käufer finden können. Vieles wird davon abhängen, ob die Qualität dieser Fahrzeuge gut genug ist - also auch nach ein, zwei Jahren etwa die Batteriekapazität noch hoch genug ist. Dann steht dem nichts im Wege, dass dieses Auto für einen bestimmten Nischenmarkt erfolgreich sein kann.

WDR: Ist dieses Modell besonders geeignet dafür, um sich in in Ballungsräumen fortzubewegen?

Prof. Bratzel: Das Fahrzeug ist tatsächlich geeignet für dichtbesiedelte Regionen, wo man effizient mit dem öffentlichen Raum umgehen muss. Da ergibt so ein Konzept durchaus Sinn.

WDR: Können Sie sich vorstellen, dass diese E-Autos eines Tages das Bild von Städten und Ballungszentren prägen werden?

Prof. Bratzel: Ich glaube, dass wir in den nächsten zehn, 15 Jahren eine Entwicklung dahingehend erleben werden, dass der private, motorisierte Individualverkehr in Großstädten immer stärker beschränkt wird. Es sind Szenarien vorstellbar, in denen durch regulative Rahmenbedingungen wie City-Mautzonen kleine umweltfreundliche Fahrzeuge bevorzugt werden. Dann können solche Konzepte wie der e.Go in Städten eine wichtige Bedeutung gewinnen.

Das Interview führte Frank Menke.