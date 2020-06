Proteste in den USA: "Wie in einem Bürgerkrieg"

Jan Philipp Burgard über den Beginn der Proteste in Minneapolis

ARD-USA-Korrespondent Jan Philipp Burgard

"Was mich besonders schockiert hat, waren vor allem die Brandstiftungen. Es war nicht so, dass eine einzelne Polizeiwache von den Demonstranten in Brand gesteckt worden ist, sondern ein Haus nach dem anderen sozusagen. Und da waren Leute, die sind mit Äxten in der Hand durch die Gegend gelaufen und haben auf alles eingeschlagen, was ihnen in die Quere gekommen ist."

Über die Rolle von Antifa und weißen Rassisten

"Es ist schwer auszumachen, wer hinter der Gewalt steckt. Es gibt ein paar Anhaltspunkte. Wenn Demonstranten mit Walkie-Talkies agieren oder auch ausgebildete Ersthelfer vor Ort sind, dann lässt das auf einen gut organisierten Protest schließen. Manche vor Ort sagten, dass gute Organisation typisch für die Antifa ist. Der Gouverneur von Minnesota hat allerdings auch gesagt, dass er weiße Rassisten für die Antreiber der Gewalt hält."

Über das Vorgehen der Polizei