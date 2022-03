Joschka Fischer: "Waffenlieferungen waren entscheidender Schritt"

WDR: Sie haben schon 2014, nachdem Putin die Krim annektiert hat, gesagt, dieser Mann will mehr. Er will Russland wieder zu einer Weltmacht machen. Es geht ihm also gar nicht nur um die Ukraine. Was will Putin?

Joschka Fischer: Es ist relativ offensichtlich, dass er den Verlust, der durch Auflösung der Sowjetunion entstanden ist, wieder wettmachen will, dass er die Territorien zurückholen will. Dabei spielt die Ukraine für ihn natürlich eine zentrale Rolle.

Er möchte zurück zu einer russischen Großmacht mit Einflusszone. Das ist diametral entgegengesetzt gegenüber dem, was die europäische Friedensordnung festgeschrieben hat: nämlich, dass es keine gewaltsame Veränderung von Grenzen gibt, dass die Bündnisentscheidung jedes souveräne Land selber trifft und dass es keine Einflusszonen mehr gibt auf dem europäischen Kontinent. Das ist die Voraussetzung für den Frieden.