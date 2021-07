Wie Unwetter-Opfer ihr Trauma bewältigen können

WDR: Warum ist es so wichtig, Menschen wie in Erftstadt-Blessem psychologisch zu begleiten, wenn Sie in Ihre Häuser zurückkehren und auf die Trümmer ihrer Existenz blicken?

Dr. Schmidt: Man muss sich vorstellen, dass diese Menschen den Ort des Schreckens aufsuchen, einen Ort, an dem sie mit ihren Ängste eingesperrt waren und an dem sie womöglich selber Todesangst hatten. Man geht in das Areal zurück, in dem man das traumatische Erlebnis durchlitten hat. Das ruft bei etlichen Menschen psychische Symptome hervor.