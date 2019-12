Die Sozialpädagogin Rosemarie Schettler kümmert sich bei der Telefonseelsorge für Duisburg, Oberhausen und Mülheim an der Ruhr um die 120 ehrenamtlichen Telefonseelsorger. Gerade in der Weihnachtszeit rufen viele Menschen an, die jemanden zum Reden brauchen.

wdr.de: Frau Schettler, was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an Weihnachten?

Rosemarie Schettler, Telefonseelsorge Duisburg.

Rosemarie Schettler: Für viele Menschen ist Weihnachten das Fest an dem sie es sich im Kreise ihrer Familie gut gehen lassen wollen. Da fällt manchen Menschen besonders auf, dass sie einsam sind oder aktuell eine schwere Zeit in ihrem Leben haben.

wdr.de: Rufen über die Feiertage also mehr Menschen an als sonst?

Schettler: Das kann man so nicht sagen. Es ist eigentlich wie immer: häufig rufen Menschen an, die chronisch psychisch krank sind und auch betreut werden. Die melden sich aber sowieso regelmäßig bei uns. Andere Menschen fühlen sich einfach einsam oder möchten ein Thema besprechen, über das sie mit niemand anderem reden können.