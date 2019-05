Was haben Sie danach empfunden?

Ich empfand das als sexuelle Gewalt, obwohl er mich nicht eindeutig berührt hat, irgendwo. Alleine dieses Umklammern, das empfand ich als eine sexuelle Machtausübung, und ich wollte mich irgendwie wehren dagegen.

Es gab weitere Übergriffe. Trotzdem haben Sie sich Ihrer Familie, Ihren Freunden nicht anvertraut. Warum?

Ich habe das einfach verdrängt. Wenn ich an einer Polizeiwache vorbeigekommen bin, die bei uns in der Stadt lag, dann hab ich immer den Impuls gehabt: Jetzt erzählst du denen, was der Kerl für Sauereien mit dir anstellt. Doch dann hab ich gedacht: Oh, dann erfährt das meine Schule, meine Eltern. Das will ich nicht. Es war eher ein Verkriechen und dann Verdrängen.

Der Trainer wurde daher nie für seine Taten bestraft. Verspüren Sie Wut, wenn Sie an ihn denken?

Die Wut ist nach wie vor da. Ich denke: Das war nicht richtig, nicht in Ordnung. Aber Wut oder Rache nützt ja auch nichts im Leben. Ich bin mit 19 aus der Stadt weggezogen, in der das vorgefallen war. Ich habe vollkommen den Kontakt dorthin verloren und wüsste noch nicht mal mehr, wie der aussieht.