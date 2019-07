Zitiert wird Christian Lüdke in den sozialen Medien so: "Sie wird dann später ein anderes Leben führen, als sie ohne diese Vergewaltigung geführt hat, aber dieses Leben muss nicht unbedingt schlechter sein, es ist einfach nur anders." Diese Aussage ist bewusst aus dem Zusammenhang gerissen. Lüdke verhöhne das Opfer der mutmaßlichen Vergewaltigung von Mülheim, heißt es. Am Freitag (12.07.2019) nahm der Kriminalpsychologe dazu Stellung.