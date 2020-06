Sexueller Missbrauch: "Kinder schützen ihre Eltern"

Im Missbrauchsfall Münster soll die Mutter eines zehnjährigen Sohnes gewusst haben, dass ihr Lebensgefährte sich an ihm verging. Auch ein Vater eines Fünfjährigen steht unter schwerem Verdacht. Wie schwer Missbrauch in der Familie wiegt, schildert. Prof. Dr. Sibylle Banaschak. Sie ist Leiterin des "Kompetenzzentrums Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW " am Institut für Rechtsmedizin in Köln. Es berät Ärzte, wenn diese einen Verdacht auf Kindesmisshandlung haben.

WDR: Spielt sich der Großteil von sexuellem Kindesmissbrauch in Familien ab?

Prof. Dr. Sibylle Banaschak

Prof. Dr. Sibylle Banaschak: Ja. In der Familie beziehungsweise im Umfeld des Kindes. Das müssen nicht direkt familiäre Verwandte sein. Das können auch Personen sein, die dem Kind bekannt und vertraut sind. Aber wir kennen natürlich nur die Fälle, die in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden. Uns ist allen klar, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Jedenfalls überwiegen die Täter aus dem Umfeld des Kindes deutlich gegenüber Fremdtätern.

WDR: Ist es schwieriger, Kindesmissbrauch in einer Familie zu erkennen als durch Fremde?

Banaschak: Ja, denn die Kinder haben ein Loyalitätsverhältnis zu ihren Eltern. Sie schützen ihre Eltern und die 'familiären Geheimnisse'. Bei einem Fremdtäter besteht auch von Seiten der Eltern keine Hürde, das anzuzeigen. Die Nähe zu dem Täter macht das Ganze für die Kinder so psychisch belastend. Und so schaffen es diese Täter eben auch, dass die Kinder nicht reden.

Video starten, abbrechen mit Escape Missbrauchsfall Münster: Wusste die Mutter Bescheid?. WDR aktuell. . Verfügbar bis 16.06.2020. WDR. Von Detlef Proges.

WDR: Was erleben Kinder, wenn vermeintliche Vertrauenspersonen wie Mutter, Vater oder Verwandte am Missbrauch beteiligt sind?

Banaschak: Sie erleben einen massiven Vertrauensbruch. Das ist auch ein absoluter Verlust von Vertrauen in das Leben. Daran können Kinder verzweifeln. Das hat auch viele Spätfolgen wie Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen, Drogenkonsum und Suizidalität. Es ist schwierig, psychisch zu überleben, wenn man jahrelang von seinem engsten Umfeld missbraucht wurde.

WDR: An wen können sich solche Kinder überhaupt wenden, wenn die eigentlich engsten Vertrauenspersonen dafür nicht in Frage kommen?