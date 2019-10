Deutsche Umweltaktivisten segeln zum Klimagipfel

Lukas Kiefer

Sie hatten die Idee schon lange, bevor Greta Thunberg per Boot zum UN-Klimagipfel nach New York segelte: 36 junge Klimaaktivisten aus ganz Europa, darunter sieben aus Deutschland, stechen am Mittwoch (02.10.2019) mit dem Dreimastschoner "Regina Maris" in See.



Ihr Ziel: die Welttklimakonferenz in Chile. "Sail-to-the-COP" heißt ihr Projekt. Das Geld für die Reise haben sie per Crowdfunding-Aktionen gesammelt. Ein Interview mit Lukas Kiefer aus Köln, einem der Aktivisten .